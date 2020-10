1 / 10 Der Thurgauer Max Zuberbühler bekam kürzlich Post von einem Anwalt aus Kroatien. Privat Es ging um eine angebliche Parkbusse, die Zuberbühler 2018 in der Ortschaft Stari Grad erhalten haben soll. Privat Zuberbühler ist zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich in Kroatien gewesen, an eine Busse kann er sich nicht mehr erinnern. Privat

Darum gehts Max Zuberbühler hat eine Rechnung für eine Parkbusse von einem Anwalt aus Kroatien erhalten.

Ursprünglich war die Busse bloss 13.50 Euro, jetzt sollte er 167.82 Euro bezahlen.

Offenbar ist die Masche bekannt.

Die Schweizer Botschaft legt nahe, solche Rechnungen zu bezahlen.

Zuberbühler hat sich anders entschieden.

Der Ermatinger Max Zuberbühler reiste 2018 mit Freunden wochenlang mit dem Auto durch Europa. Unter anderem war er in der kroatischen Ortschaft Stari Grad auf der Insel Hvar. Kürzlich erhielt der Vermögensverwalter Post aus Kroatien. Wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt, schickte ihm ein Anwalt im September eine Rechnung von einer angeblichen Parkbusse – hinzugerechnet wurden verschiedene Mehrkosten. So wurde aus einer Parkbusse von ursprünglich 13.50 Euro eine Rechnung von insgesamt 167.82 Euro. Der Grossteil der Rechnung besteht also aus Anwaltsspesen. Im Schreiben, das Zuberbühler vom Anwalt erhalten hat, ist auch sein Kia auf einem Parkplatz zu sehen mit einem Papier unter dem Scheibenwischer, offenbar die Parkbusse.

Der Ermatinger kann sich nicht mehr an die Parkbusse erinnern. Zu 20 Minuten sagt er: «Als ich das Schreiben des Anwalts genauer anschaute, kam es mir dubios vor. Ich sollte auf das Privatkonto einer Person einzahlen.» Der Anwalt habe angegeben, er ziehe das Geld für die Stadt Stari Grad ein. Zuberbühler blieb kritisch und startete eine Recherche im Internet. Dabei sei er auf ähnliche Fälle gestossen. Tatsächlich gibt es etwa auf der Website des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs einen Ratgeber, wie man mit Bussen aus Kroatien umgehen soll. Zudem gibt es gar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das den kroatischen Anwalt betrifft, der Zuberbühler schrieb.

Urteil Gerichtshof Im erwähnten Urteil geht es darum, ob laut der europäischen Verfassung, ein Anwalt für den Betreiber eines Parkhauses Geld eintreiben darf. Im Urteil heisst es:

1. Art. 1 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das von einer im Eigentum einer Gebietskörperschaft stehenden Gesellschaft zur Betreibung einer nicht beglichenen und keinen Strafcharakter aufweisenden, sondern lediglich das Entgelt für eine erbrachte Leistung darstellenden Gebühr für die Nutzung eines öffentlichen Parkplatzes, mit dessen Betrieb diese Gesellschaft von der Gebietskörperschaft betraut wurde, gegen eine natürliche Person mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat eingeleitet wird, in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt. 2. Die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 ist dahin auszulegen, dass in Kroatien Notare, die im Rahmen der ihnen durch die nationalen Rechtsvorschriften in Zwangsvollstreckungsverfahren übertragenen Befugnisse auf der Grundlage einer «glaubwürdigen Urkunde» tätig werden, nicht unter den Begriff «Gericht» im Sinne dieser Verordnung fallen. Rechtssache C-551/15

Kosten laut Botschaft nachvollziehbar

Zuberbühler nahm auch Kontakt auf mit der Schweizer Botschaft in Zagreb. Dort ist das Vorgehen der kroatischen Anwälte bekannt. In einer Nachricht, die 20 Minuten vorliegt, von einer Angestellten an Zuberbühler heisst es: «In den vergangenen Jahren hatte wir diesbezüglich verschiedene Anfragen gehabt. Ich habe mich in diesem Zusammenhang zusätzlich noch an den Vertrauensanwalt der Botschaft gewandt. Im Telefongespräch erklärte er, dass die vielfach höheren Bussen in solchen Fällen vielleicht amoralisch, aber in diesem Sinne legal seien.»

Weiter meinte die Angestellte, der Mehraufwand erkläre die höhere Summe, und es bleibe im Prinzip nicht viel Handlungsspielraum. Kosten entstehen etwa durch die Suche nach dem Halter des Autos oder Übersetzungen. Zuberbühler erkundigte sich auch, ob er die Busse bezahlen müsse oder nicht. Dazu meinte die Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft in Zagreb: «Als diplomatische Vertretung können wir Ihnen in solchen rechtlichen Angelegenheiten in diesem Sinne leider keine Empfehlung machen. Generell sollten Parkbussen bezahlt werden.»