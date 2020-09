Eine heilende Wirkung bei einer Infektion mit dem Coronavirus schreibt das Labor Spiez dem Naturheilmittel Echinaforce zu. Das Pflanzenheilmittel des Thurgauer Unternehmens A. Vogel AG wurde in einer Studie untersucht – mit vielversprechenden Ergebnissen, wie der «Blick» schreibt.

Getestet wurde die Wirksamkeit von Echinaforce an künstlichem Gewebe – verwendet wurde menschliches Gewebe aus Zellen der oberen Atemwege. Dieses wurde mit den Viren infiziert und in verschiedenen Stadien mit dem Pflanzenheilmittel behandelt. Laut den Resultaten der Studie konnte der in Echinaforce enthaltene Wirkstoff Echinacea, der aus Rotem Sonnenhut gewonnen wird, die Coronaviren abtöten.