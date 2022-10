Nach Verfolgungsjagd : Thurgauer Neonazi rastet in U-Haft aus und verprügelt Beamte

Letzten Samstag bedrohte ein Mann (31) aus dem Kanton Thurgau in Italien Passantinnen und Passanten. In der Untersuchungshaft soll er Polizeibeamte verletzt haben. Nun wurde er in ein psychiatrisches Gefängnis verlagert.