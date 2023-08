Pfyn: Thurgauer Polizei rettet verletzten Storch

Die Kantonspolizei Thurgau rettete am Donnerstag einen verletzten Storch.

Die Kantonspolizei Thurgau hatte am Donnerstag in Pfyn TG einen besonderen Gast im Streifenwagen. «Aufmerksame Spaziergänger meldeten uns einen verletzten Storch auf einer Wiese», teilt die Kantonspolizei Thurgau auf einem Instagram-Beitrag mit. Mit der Hilfe eines Wildhüters konnten zwei Regionalpolizisten den Storch einfangen und in den Streifenwagen verladen.