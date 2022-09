Kreuzlingen TG: Thurgauer Polizei warnt vor dreisten Dieben

In Kreuzlingen kam es in den letzten Wochen zu einer Zunahme von Einschleichdiebstählen.

In einer lokalen Facebook-Gruppe warnen Anwohnerinnen und Anwohner vor Einschleichdiebstählen in Kreuzlingen. «Passt auf, es geht ein Einbrecher um, der überprüft, ob Wohnungstüren geöffnet sind», schreibt beispielsweise ein Kreuzlinger. Vor einigen Nächten habe der Dieb eine Nachbarwohnung durchwühlt und Handys sowie Tablets gestohlen. Beim Verfasser selbst habe es der Einbrecher ebenfalls versucht, doch als er sah, dass noch jemand wach war, sei er wieder gegangen.

Private Überwachungskameras installiert

Auf dem Überwachungsvideo ist ein Mann zu sehen, der um 0.30 Uhr in der Nacht an einem Auto hantiert. Da die Autotür aber abgeschlossen war, gab der Unbekannte auf und verliess das Gelände. Weniger Glück hatte jedoch die Tochter von Cornelia Felz. Ihr wurde in Wigoltingen TG ein Wickelrucksack aus dem Auto gestohlen. «Der Rucksack wurde anschliessend zurückgebracht, aber ohne Kreditkarten», so die 54-Jährige.