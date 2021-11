Projekt gegen Food-Waste – Thurgauer produzieren Glühwein aus überschüssigem Wein

1 / 5 Die Firma Agro Marketing Thurgau produziert seit letztem Jahr Glühwein aus nicht mehr lagerfähigen Weinen. Agro Marketing Thurgau AG Die Weine werden vom Weingut Saxer in Nussbaumen TG geliefert und in der Mosterei Bussinger in Hüttwilen TG pasteurisiert. Agro Marketing Thurgau AG Anschliessend werden sie unter anderem in Geschenkkörben, Hofläden und Landi-Läden in der Ostschweiz verkauft. Agro Marketing Thurgau AG

Darum gehts Eine Thurgauer Firma produziert seit letztem Jahr Glühwein aus nicht mehr verkaufbaren Weinen.

Das Projekt wurde zur Bekämpfung von Food-Waste ins Leben gerufen.

Seit diesem Jahr wird zusätzlich Glühmost als alkoholfreie Alternative angeboten.

Die Produkte werden an ausgewählten Orten im Kanton Thurgau verkauft.

Dank der hohen Nachfrage ist eine Ausweitung der Angebote in andere Kantone im Gespräch.

Food-Waste und dessen Bekämpfung ist zum Dauerbrenner geworden. So auch bei der Firma Agro Marketing Thurgau: Seit letztem Jahr produziert sie Glühwein aus Weinen, die nicht mehr lange lagerfähig sind. «Letztes Jahr kamen pandemiebedingt viele Weine, die für Feste bestimmt waren, nicht zum Einsatz. Das sahen wir als gute Gelegenheit, etwas gegen Food-Waste zu unternehmen», sagt Simone May, Geschäftsführerin von Agro Marketing Thurgau. Zudem werde Glühwein in der Schweiz aus dem Ausland importiert, weshalb man keine Konkurrenz für die regionalen Winzer darstelle.

Bereits letztes Jahr wurden 10’000 Liter Glühwein produziert und verkauft. Dieselbe Menge konnte auch dieses Jahr schon bereit gestellt werden. «Die Weine stammen vom Weingut Saxer aus Nussbaumen TG. Verarbeitet werden Weine aus dem Stahltank, die nicht mehr lange gelagert werden können. Wir fügen dann Zucker und Gewürze hinzu. Im letzten Schritt werden die Weine von der Mosterei Bussinger aus Hüttwilen TG pasteurisiert», sagt May. Die Pasteurisierung werde vorgenommen, um eine zweite Gärung zu vermeiden und damit keine zusätzlichen Sulfide hinzugefügt werden müssen, sagt May weiter. Diese können nämlich Kopfschmerzen verursachen.

Glühmost als alkoholfreie Alternative

Dieses Jahr wird das Angebot um Glühmost ergänzt. «Wir haben oft die Rückmeldung erhalten, dass zum Beispiel unsere Geschenkkörbe an Lehrlinge gehen, daher brauchten wir eine alkoholfreie Alternative. Im Kanton Thurgau ist Glühmost natürlich eine naheliegende Option», sagt May. Der Glühmost werde ebenfalls aus überschüssigen Äpfeln von Mostereien aus der Region produziert. Anders als beim Glühwein werde aber kein Zucker hinzugefügt, da Most schon ausreichend süss ist, so May.

Expansion denkbar

Der Glühwein und auch der Glühmost werden vom Weingut Saxer, der Mosterei Bussinger und der Agro Marketing Thurgau selbst über verschiedene Kanäle verkauft. «Die Produkte werden unter anderem in Geschenkkörben, in Hofläden oder auch in Landi-Läden in der Ostschweiz verkauft», sagt May. Der Glühwein sei letztes Jahr auf grossen Anklang gestossen. Daher könne man sich vorstellen, in Zukunft weitere Kantone zu kontaktieren, um entsprechende Angebote aufzugleisen, so May.

