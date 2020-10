Der Kanton Thurgau hat am Freitagmorgen wegen der steigenden Corona-Zahlen neue Massnahmen beschlossen. Die Massnahmen gelten aber erst in einer Woche. Das stösst im Kanton auf Misstöne, aber auch Lob.

Die Thurgauer Regierung hat am Freitagmorgen neue Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus verkündet. So gibt es für öffentliche und private Veranstaltungen über 30 Personen eine Maskenpflicht. Zudem müssen solche Veranstaltungen den Behörden im Vorfeld gemeldet werden, und es muss ein Schutzkonzept respektive eine Deklaration bei privaten Veranstaltungen geben. Bei Bar- und Clubbetrieben gilt in Steh- und Tanzbereichen ebenfalls eine Maskenpflicht. Die Konsumation von Speisen und Getränken ist ausschliesslich in den dafür vorgesehenen Sitzbereichen gestattet. Eingeführt werden die neuen Massnahmen per 23. Oktober. Sie gelten also erst eine Woche nach der Ankündigung. Dazu meint der Kanton: «Sowohl die Bevölkerung als auch die Behörden benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, um die neuen Regeln umzusetzen.»

Strategie kommt nicht bei allen gut an

Nina Schläfli, Präsidentin der SP Thurgau, versteht die Strategie der Regierung nicht. Sie sagt: «Es ist schon fragwürdig, so lange abzuwarten, bis die neuen Massnahmen gelten. Die Lage kann sich täglich ändern und die Zahlen weiter steigen.» Im Kanton Thurgau steigen die Zahlen der neu mit Covid-19 infizierten Personen seit dem 1. Oktober signifikant. Allein am Donnerstag wurden 72 Fälle registriert, so viele wie nie zuvor. Auch in den anderen Ostschweizer Kantonen steigen die Zahlen teilweise deutlich. Deswegen hätte sich Schläfli einen gemeinsamen Weg der Kantone in der Ostschweiz gewünscht. Dies ist aber nicht der Fall. Schläfli sagt: «Das finde ich erstaunlich. Ich finde es schwierig, wenn jeder einzelne Kanton seine eigenen Regeln hat.»

Positiver auf die Strategie der Regierung reagiert Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau. Er sagt: «Es ist gut, gelten die Massnahmen nicht gleich sofort. Man muss nicht alles Hals über Kopf ändern.» So könnten sich die Organisatoren von Veranstaltungen in Ruhe auf die Änderungen vorbereiten. Laut Zbinden sind die Leute im Thurgau sowieso bedacht und vorsichtig. Von daher sieht er kein Problem, dass der Kanton mit der Einführung der Massnahmen zuwartet.