Dharamsala : Tibeter wählen neue Exilregierung

Die tibetische Diaspora hat eine neue Vertretung gewählt. International anerkannt ist diese aber nicht.

Zehntausende im Exil lebende Tibeter waren am Sonntag zur Wahl einer neuer Regierung mit Sitz in der nordindischen Stadt Dharamsala aufgerufen. Rund 83’000 Menschen in etwa 26 Ländern hätten sich angemeldet, um ihre Stimme abzugeben, sagte der Leiter der Wahlkommission, Wangdu Tsering Pesur, in Dharamsala vor Journalist*innen.