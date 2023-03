Bezirksgericht Meilen : «Tickende Zeitbombe» – Nach Attacke auf Rentner muss Mann ins Gefängnis

Der Beschuldigte bestritt die Attacke auf das Rentnerpaar: «Ich würde nie so etwas machen.»

Der heute 59-jährige Schweizer hat laut Anklage im Juni 2020 in Männedorf auf dem Trottoir eine 80-jährige Frau angerempelt. Als sich die Seniorin beschwerte, sagte er zu ihr: «Du blödi alti Chue, musch halt hindere luege». Als sich ihr Ehemann einmischte, schlug er ihm mit der Faust auf die Brust. Dann rannte er auf die Frau zu, welche «Was söll das? Min Maa hät ihne nüt gmacht» rief und kickte ihr auf die Brust. Die Seniorin stürzte rückwärts auf den Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein.

Das Rentnerpaar erlitt verschiedene Verletzungen, jedoch keine lebensgefährlichen. Weiter ist der 59-Jährige angeklagt, in der S-Bahn eine dunkelhäutige Frau beleidigt und geschlagen zu haben. «Bischt du en Aff?», fragte er sie. Als er keine Antwort erhielt, schlug er ihr mit der Faust gegen das Kinn und kickte sie mehrfach gegen die Beine.

Der Täter floh, er konnte erst acht Monate nach der Attacke auf das Ehepaar von der Kantonspolizei verhaftet werden. Denn auf dem Polo-Shirt des Ehemanns wurden DNA-Mischspuren von ihm gefunden. Als der Täter einige Monate später einen Erpressungsversuch machte, nahm ihm die Polizei eine DNA-Probe ab. Die Auswertung in der DNA-Datenbank ergab einen sogenannten «Hit», eine Übereinstimmung.

Alkoholproblem und drei Vorstrafen

Am Mittwoch wurde dem Mann vor dem Bezirksgericht Meilen der Prozess gemacht. Die Staatsanwältin klagt ihn wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Beschimpfung und Tätlichkeit an. Sie verlangt eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren: «Er hat aggressiv und skrupellos gehandelt, Reue und Einsicht fehlen.» Es liege keine verminderte Schuldfähigkeit vor.

Der 59-Jährige wohnt mit seiner Partnerin in der Region. Er hat eine KV-Ausbildung absolviert, auf einer Bank gearbeitet und war als Software-Tester tätig. Er ist seit einigen Jahren arbeitslos, hat Schulden und ist auf Jobsuche. Der Beschuldigte hat seit Jahren ein grosses Alkoholproblem und konsumiert auch Kokain. Er ist dreifach vorbestraft wegen versuchter Erpressung, einfacher Körperverletzung und eines Verkehrsdelikts.

Ähnliche Tat ein halbes Jahr zuvor

Bezüglich der Beleidigung und der Schläge gegen die dunkelhäutige Frau ist er geständig: «Das tut mir sehr leid. Ich hatte mich wegen des Alkohols nicht im Griff.» Die Attacke auf das betagte Ehepaar bestreitet er vehement: «Ich würde nie so etwas machen.» Jegliche weiteren Aussagen verweigerte er. Die Richterin zieht Parallelen zur Vorstrafe wegen einfacher Körperverletzung bei einem Vorfall im Januar 2020 im Bahnhof Lenzburg AG. Damals hat er einem unbekannten Passanten ohne Anlass einen Fusstritt in den Unterleib versetzt und einem heraneilenden Securitas-Mitarbeiter in die Hand gebissen.