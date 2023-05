Flugzeugabsturz: Regisseur Valentin Petit (32) kam ums Leben

Die Identität des Passagiers des am vergangenen Samstag in Ponts-de-Martel NE abgestürzten Flugzeugs wurde von der «Berry Républicain» enthüllt: Es handelte sich um den französischen Regisseur Valentin Petit (32), der unter anderem Musikvideos für Pharrell Williams, Nekfeu, Roméo Elvis und Rosalía produzierte.



Der Flug «Discovery», der laut «Le Matin» 250 Franken gekostet habe, war in La Chaux-de-Fonds gestartet und sei ein Geburtstagsgeschenk für den 32-Jährigen gewesen. Das Flugzeug wurde von einem erfahrenen Piloten gesteuert. Valentin Petit aus Bourges (F) hätte am Montag seinen 33. Geburtstag gefeiert. Neben ihm und dem Piloten kam ein weiterer Passagier ums Leben.