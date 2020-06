vor 1h

Polizeimeldungen Ostschweiz

Ticketkontrolle eskaliert – Buspassagier beisst zu

Am Samstagabend verhielt sich ein Mann ohne gültiges Ticket in einem Linienbus in Triesen (FL) bei einer Kontrolle widersetzend. Er biss einen anderen Fahrgast sowie einen Polizisten. Der 19-Jährige wird angezeigt.

von Jil Rietmann

Triesen (FL), 20.06.2020: Ein 19-jähriger Mann befand sich am Samstagabend in Triesen, gegen 19.15 Uhr, in einem Linienbus, als er kontrolliert wurde. Da er kein gültiges Busticket vorweisen konnte, wurde er vom Ticketkontrolleur auf Höhe der Haltestelle «Sonnenkreisel» aus dem Bus verwiesen. Beim Verlassen des Busses verhielt sich der Mann störrisch, schlug um sich und ging schliesslich auf den Kontrolleur los. Dabei biss er einen Fahrgast sowie einen ausgerückten Polizisten. Der 19-Jährige wurde verhaftet.

Ein 19-jähriger Mann befand sich am Samstagabend , gegen 19.15 Uhr, in einem Linienbus als er in Triesen (FL) kontrolliert wurde. Da er kein gültiges Busticket vorweisen konnte, wurde er vom Ticketkontrolleur auf Höhe der Haltestelle «Sonnenkreisel» aus dem Bus verwiesen. Beim Verlassen des Busses verhielt sich der Mann störrisch, schlug um sich und ging schliesslich auf den Kontrolleur los, teilt die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein mit. Mehrere Fahrgäste im Bus eilten dem Ticketkontrolleur zur Hilfe und halfen ihm, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei wurde ein Fahrgast durch einen Biss des 19-Jährigen verletzt.