Taylor Swift: Ticketpreise für Schweizer Konzerte

Darum gehts Taylor Swift kommt nach Zürich – im Letzigrund wird sie im Sommer 2024 zweimal auftreten.

Billetts gibt es kaum noch – nur einzelne VIP-Karten für 800 Franken sind noch verfügbar.

In Zürich sind die Karten deutlich teurer als anderswo in Europa.

Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift sind erfahrungsgemäss innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Im Rahmen ihrer «Eras-Tour» gibt der Popstar deswegen oft am gleichen Tag mehrere Konzerte hintereinander. Insgesamt sind es bis nächsten August 131 Konzerte – mit denen sie laut der Fachzeitschrift «Pollstar» einen Umsatz von 1,3 Milliarden Dollar machen wird.

Im kommenden Jahr wird Swift auch zum ersten Mal in der Schweiz auftreten. Am 9. und 10. Juli spielt sie im Zürcher Letzigrund. Die Tickets dafür waren innert Minuten ausverkauft, nur noch ein paar VIP-Pakete sind erhältlich. Wer unbedingt hin will, sei allerdings gewarnt: Besagte Tickets kosten schlappe 800 Franken!

In Zürich 168 Franken, in Warschau nur 43

Recherchen der «NZZ» zeigen aber, dass nicht nur die VIP-Tickets durch ihre stolzen Preise auffallen. Auch für ein normales Billett muss der begeisterte, wenn nicht gar fanatische Taylor-Swift-Fan einiges hinblättern – vor allem, wenn er den Pop-Star in Zürich sehen will. Denn hier sind die Preise europaweit am allerhöchsten: Das günstigste Ticket kostet knapp 168 Franken. Auf Platz zwei liegt das nordrhein-westfälische Gelsenkirchen mit 108 Franken. Am günstigsten sind die Tickets in Warschau – dort muss man als Fan gerade mal 43 Franken hinblättern, um Swift live zu sehen.

Aber warum ist das so? Auf Anfrage der NZZ sagte Oliver Niedermann, CEO der Firma Ticketcorner, die den Vorverkauf organisiert hat: «In der Schweiz sind die Produktionskosten höher als in anderen Ländern». Produktionskosten bedeuten in diesem Fall Stadionmiete und Lohnkosten. Ausserdem könne man im Letzigrund vergleichsweise nur wenige Zuschauer unterbringen – nämlich 45’000. In anderen Stadien ist es fast das doppelte – zum Beispiel in London.

Stars wissen um Schweizer Kaufkraft

Die Produktionskosten sind aber wohl nicht der einzige Grund für die astronomischen Ticketpreise: «Die Schweizer Kaufkraft ist den Künstlern durchaus bewusst», sagt Niedermann von Ticketcorner zur NZZ. Und das wollen die Künstler ausnutzen. In der Schweiz verdienen sie deutlich mehr als in anderen Ländern.

Die Ticketpreise scheinen die Fans allerdings in keinster Weise abgeschreckt zu haben: «Man hätte den Letzigrund x-mal füllen können», sagt Niedermann. Die meisten Fans seien beim Vorverkauf leer ausgegangen.

