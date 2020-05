An Krebs gestorben

Tidjane Thiams Sohn (24) stirbt an Krebs

Der Sohn des ehemaligen Credit-Suisse-Chefs Tidjane Thiam ist im Alter von 24 Jahren gestorben, wie mehrere afrikanische Medien übereinstimmend berichten. Bilal Dia James Thiam war offenbar an Krebs erkrankt und befand sich zur Behandlung in einer Spezialklinik in Los Angeles. Bilal war der älteste Sohn von Tidjane Thiam und studierte Politikwissenschaft an der Brown University im US-Bundesstaat Rhode Island.