Ocomtún: Forschende entdecken 1200 Jahre alte Maya-Stadt

Octomún bedeutet «Steinsäule». Es war die Fülle an Steinsäulen, die die Forscher dort vorfanden und sie zu dem Namen inspirierte.

Dieser 3D-Laserscan zeigt, was über viele Jahrhunderte verborgen war: die Maya-Stätte Ocomtún. Forschende haben diese jetzt erst entdeckt.

Sie tauften sie auf den Namen Ocomtún, was «Steinsäule» bedeutet.

Die Liste der Maya-Stätten in Mexiko ist länger geworden.

Im mexikanischen Regenwald, im Süden der Halbinsel Yucatán, haben Forschende um den slowenischen Experten Ivan Ṡprajc eine Maya-Siedlung mit vielen Pyramiden und zylindrischen Säulen entdeckt. Das nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) hat den rund 50 Hektar grossen und so lange verborgenen Ort Ocomtún getauft. In der Sprache der Maya bedeutet das «Steinsäule».

So wurde Ocomtún entdeckt

Die gut verborgene Fundstätte findet sich in einem weitgehend unerforschtem Urwaldgebiet. Sie wurde durch ein Kartierungsprojekt entdeckt. Dafür wurden in den letzten Monaten 3D-Laserscans aus der Luft gemacht. Auf die Entdeckung folgte eine Erkundungstour im Ökoreservat von Balamkú im Bundesstaat Campeche. In der Nähe befindet sich auch die grosse Maya-Stätte Calakmul.