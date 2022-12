Kleidervorschriften an Berufsschulen ärgern Schülerinnen

1 / 8 Zwei Luzerner Berufsbildungszentren weisen ihre Lernenden darauf hin, welche Kleidung sie tragen sollen – und welche nicht. 20min/Vanessa Federli Diese «Kleiderhinweise» gelten seit diesem Sommer für die Lernenden der beiden Berufsbildungszentren Soziales und Gesundheit (BBZG) sowie Wirtschaft, Informatik und Technik (BBZW) in Sursee. Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales Kanton Luzern Bauchfrei und ein kurzer Rock etwa sind nun unerwünscht. Getty Images

Der Brustansatz ist bedeckt. Ein Träger ist in Ordnung, der Rest der Unterwäsche ist nicht sichtbar. Die Hose und der Rock erreichen die Mitte der Oberschenkel. Leggins sind in Ordnung, darüber befindet sich eine Hose oder ein Rock. Solche Kleiderhinweise gelten nun in den Luzerner Berufsbildungszentren Soziales und Gesundheit (BBZG) sowie Wirtschaft, Informatik und Technik (BBZW) in Sursee. Der Kleiderhinweis sei nicht Teil der Hausordnung, sondern diene viel mehr als Sensibilisierungskampagne, teilen die beiden Rektoren Nicola Snozzi und Stefan Fleischlin gegenüber «Zentralplus» mit. So hängen die Hinweise beispielsweise im Foyer – oder werden neuen Schülern bei der Begrüssung nahegelegt.

«Ich verstehe nicht, weshalb wir weniger Haut zeigen dürfen.»

«Als uns die Lehrer in der ersten Schulwoche darüber informiert haben, war ich schockiert. Wir sind doch alle genug alt, um selbst zu entscheiden, was wir anziehen und was nicht», sagt die 16-jährige J.M.* gegenüber 20 Minuten. «Ich fühle mich eingeschränkt. Wie soll ich mich im Sommer anziehen, wenn man gar keine Haut mehr sehen darf?», findet die Schülerin V.C.*. Die 15-jährige L.G.* ärgert sich: «Ich verstehe nicht, weshalb wir weniger Haut zeigen dürfen, nur weil sich die männlichen Kollegen nicht beherrschen können.» Kaum jemand halte sich an die Regeln.

«Dieser Hinweis dient der Sensibilisierung und als Grundlage für Gespräche über Kleidung», schreiben Snozzi und Fleischlin. Lehrpersonen würden das Thema im Unterricht oder in Pausengesprächen aufnehmen. Eingeführt hätten sie den Hinweis, weil sie sowohl von Lehrpersonen als auch von Lernenden auf «unangemessen empfundene Kleidung» angesprochen worden seien. Snozzi und Fleischlin erklären: «Es kann irritierend und belästigend sein, wenn Lernende mit gross ausgeschnittenem Dekolleté, Hotpants und oder bauchfrei im Unterricht sitzen oder ein T-Shirt mit der Aufschrift ‹F*** you› tragen.» Wer sich nicht an den Kleiderhinweis hält, müsse jedoch keine direkte Konsequenz fürchten. Auch gebe es keine Krisengespräche oder Vorladungen diesbezüglich.

Das sagt das Recht

Dürfen Schulen überhaupt solche Kleiderhinweise bestimmen? «Allgemein gesagt gilt: Während Schulen die Kleidungsfreiheit ihrer Lehrpersonen einschränken dürfen, da diese eine Vorbildfunktion haben, sind Lernende in ihrer Kleiderwahl ziemlich frei», erklärt Daniel Moeckli, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Zürich. Beim Kleiderhinweis der beiden Berufsschulen scheine es sich lediglich um eine unverbindliche Empfehlung zu handeln. Eine solche ist laut Moeckli rechtlich nicht problematisch. Aus der Gleichheitsperspektive kritisch scheint ihm jedoch, dass fünf der sechs Hinweise im Endeffekt ausschliesslich Schülerinnen betreffen. «Für Schüler scheint es hingegen – abgesehen vom Verbot sexistischer, rassistischer und gewaltverherrlichender Inhalte – keine Vorgaben zu geben», so Moeckli.

Leitfaden mit «positiven Beispielen»

Auch über die Kantonsgrenze hinaus weisen vereinzelte Schulen ihren Lernenden auf eine angemessene Kleiderordnung hin. So zeigt beispielsweise das Berufsbildungszentrum Olten in einem Leitfaden auf, wie sich Lernende «gepflegt» zu kleiden haben. Etwa mit einem Ausschnitt, der den Brustansatz verbergen soll, Damen-Tops, deren Träger mindestens drei Zentimeter breit sein müssen oder Röcke und Kleider, die weder zu kurz noch bodenlang sein dürfen.

* Namen der Redaktion bekannt