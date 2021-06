Umfrage zur Corona-Impfung : Tiefe Impfbereitschaft bei jungen Frauen und auf dem Land

Eine nationale Auswertung liefert neue Details, in welchen Kantonen die meisten Impf-Skeptiker wohnen.

In Obwalden lehnen 40 Prozent eine Impfung ab, in Basel-Stadt lediglich 15 Prozent.

In Obwalden leben besonders viele Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Rund 40 Prozent der Bevölkerung geben im Innerschweizer Kanton an, dass sie das Vakzin ablehnen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Das ist das Resultat einer neuen Auswertung des Zürcher Forschungsinstituts Sotomo von Politgeograf Michael Hermann. Ebenfalls viele Skeptiker gibt es in Appenzell Innerrhoden – da lehnen 35 Prozent die Impfung ab. Schweizweit liegt der Wert bei 22 Prozent.

Impfgegner und -skeptiker sind typischerweise in der Landwirtschaft tätig, eher geringverdienend und tendenziell jünger. Dass die Impfbereitschaft gerade in Landkantonen tief ist, könnte mit der geringeren Betroffenheit der Bevölkerung in der Pandemie zusammenhängen, vermutet Martin Sigg, Präsident des Obwaldner Ärztevereins. «Auch in Obwalden sind die meisten Menschen froh, dass sie sich impfen lassen können gegen Corona.» Und er warnt vor zu viel Moralisieren und vor einem Impfzwang. Politgeograf Hermann ortet einen Stadt-Land-Graben: In Basel-Stadt etwa lehnen nur 15 Prozent die Impfung ab.