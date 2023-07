Talk mit dem Swiss-Chef über Löhne, Swissness und Billig-Airlines

Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der Airline-Branche

Der Verwaltungsrat der Swiss ernannte den belgisch-schweizerischen Doppelbürger Dieter Vranckx im November 2020 zum CEO, den Posten trat er am 1. Januar 2021 an. Vranckx arbeitet seit rund 25 Jahren in Managementfunktionen in der Airline-Branche. Etwa zwanzig Jahre war er für die Lufthansa tätig, davon über dreizehn Jahre für die Swiss. Er war auch für die Swissair tätig. Bei Swiss ersetzte er Ex-CEO Thomas Klühr.