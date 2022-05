Wars das jetzt?: Tiefe Sterblichkeit – wird Corona nun zur saisonalen Grippe?

Experten hoffen weiterhin auf polyvalenten Impfstoff

Diese Entwicklung sei vor allem der Impfung zu verdanken, erklärt der Experte. In Gebieten mit tieferem Impfschutz – wie zurzeit etwa in Hongkong – könne man sehen, was geschehe, wenn eine Omikron-Welle auf eine nur ungenügend geschützte Bevölkerung treffe: Dort wurde die höchste je gemessene Todesrate bei Infizierten beobachtet. So könnte Sars-CoV2 in den kommenden Jahren noch «viel Leid verursachen». Sorgen machen Battegay vor allem neue Varianten oder Subvarianten bestehender Erreger. Es sei etwa nicht klar, wie weit verbreitet die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 zurzeit in der Schweiz sind, weil nur noch wenig sequenziert werde, warnt er.