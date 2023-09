Tag der Demokratie: Migrant über die tiefe Wahlbeteiligung

Sidney Alonso floh vor vier Jahren aus Nicaragua in die Schweiz. In seiner Heimat musste er sich als Anhänger der Opposition vor der autokratischen Regierung fürchten. Privat

Darum gehts Heute, am 15. September, ist der Internationale Tag der Demokratie.

Sidney Alonso floh vor vier Jahren vor der nicaraguanischen Regierung in die Schweiz, da er der Opposition angehörte. Hier kann er sich wieder sicher fühlen.

Der 27-Jährige ist begeistert von dem politischen System der Schweiz. Dass viele Leute von ihrem Wahl- und Stimmrecht keinen Gebrauch machen, findet er unverständlich.

Er wünscht sich, dass die Leute die Möglichkeiten unsere Demokratie mehr zu schätzen lernen und warnt vor Polarisierung.

Heute, am 15. September, ist der Internationale Tag der Demokratie. Zu diesem Anlass hat die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft sieben Videoportraits von Migrantinnen und Migranten erstellt, die aus autokratischen Ländern in die Schweiz geflohen sind. Einer von ihnen, der 27-jährige Sidney aus Nicaragua, sprach mit uns über seine Sicht auf das Schweizer Demokratiesystem und die tiefen Wahl- und Stimmbeteiligungen.

Deshalb kam Sidney in die Schweiz

Wie hast du die Schweiz anfangs erlebt?

Der Asylprozess war sehr schwierig. Man verstand nicht, weshalb ich geflüchtet war. «Du kommst ja aus Lateinamerika, nicht aus Syrien oder Afghanistan», wurde mir gesagt. Zum Glück erhielt ich Unterstützung von verschiedenen Organisationen und habe nun eine Aufenthaltsbewilligung. Als ich in der Schweiz zum ersten Mal die Polizei sah, löste dies in mir sofort Angst aus. In Nicaragua musste ich mich vor der staatlichen Polizei fürchten. Ich musste erst lernen, dass dies in der Schweiz anders ist. Mittlerweile fühle ich mich sehr sicher und schätze die Freiheit, die ich hier geniessen kann, ungemein.

Was vermisst du an Nicaragua?

Natürlich fehlt mir meine Familie sehr, ich kam ganz alleine in die Schweiz. Diese ist mittlerweile aber auch grösstenteils aus dem Land geflohen. Ansonsten vermisse ich neben dem Essen und der nicaraguanischen Kunst auch etwas die Offenheit der Lateinamerikaner. In der Schweiz ist es viel schwieriger, neue Freundschaften zu schliessen.

Was bedeutet Demokratie für dich?

Demokratie bedeutet für mich, dass ich meine eigene Meinung vertreten und meine Anliegen äussern und vorantreiben kann. In der Schweiz kann sich jeder dafür einsetzen, dass etwas verändert wird. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern kann sich das Schweizer Volk sogar direkt an der Politik beteiligen. In Nicaragua hatten wir überhaupt kein Mitspracherecht und konnten unsere Meinung nicht frei äussern.

Welche Gefahren siehst du für die Schweizer Demokratie?

Ich merke, dass viele Leute extreme Meinungen vertreten und wenig Kompromissbereitschaft zeigen. Die dadurch entstehende Polarisierung empfinde ich als sehr problematisch, gerade wegen meines Hintergrunds. Nicaragua wird von einer extremistischen Regierung geführt – das wünsche ich keinem Land.

An Abstimmungen und Wahlen beteiligt sich meist gerade mal die Hälfte der Schweizer Stimmberechtigten.

Ich wünschte, die Leute in der Schweiz würden ihr Stimmrecht mehr schätzen. In anderen Ländern kämpfen und sterben Leute dafür, von der Regierung gehört zu werden. Hier interessieren sich viele überhaupt nicht für Politik. Gerade bei jungen Leuten fällt mir auf, dass sie oft nicht abstimmen gehen. Schlussendlich hängt aber so viel von der Politik ab. Es muss nicht jeder Politiker werden, aber sich etwas informieren und seine Möglichkeiten zur Mitbestimmung nutzen sollte man schon. Wenn sich jemand über irgendwelche politischen Entscheidungen beschwert, selbst aber nicht einmal abstimmen geht, kann ich darüber nur lachen.

Was wünschst du dir für die Schweiz?

Ich möchte, dass das politische, finanzielle und demokratische System stets gestärkt bleibt. Nicht alles ist perfekt, aber wenn jemand etwas ändern oder verbessern möchte, ist das hier dank der Demokratie möglich. Natürlich muss man Zeit und Mühe investieren.