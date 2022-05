Stausee im US-Staat Nevada : Tiefe Wasserstände legen Leiche in Fass frei

Im Stausee Lake Mead im US-Bundesstaat Nevada ist es zu einem drastischen Absinken des Wasserpegels gekommen. Die Behörden befürchten noch weitere grausige Funde.

Anhaltende Dürre hat im US-Staat Nevada zu einem drastischen Absinken des Wasserpegels im Stausee Lake Mead geführt – nun ist dort eine Leiche in einem Fass zum Vorschein gekommen. Persönliche Gegenstände, die in dem Fass gefunden wurden, deuteten darauf hin, dass die Person vor mehr als 40 Jahren in den 1980er Jahren ums Leben kam, sagte Ray Spencer von der Polizei in Las Vegas am Montag dem Sender KLAS-TV.