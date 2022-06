Emme: «Unterlassen Sie das unnötige Verschwenden von Grundwasser»

Fischereiverein an der Emme Burgdorf

Der Fischereiverein an der Emme Burgdorf appelliert deshalb an die Bevölkerung: «Bitte meiden Sie die Emme als Badegewässer.»

Aufgrund der hohen Temperaturen und des mangelnden Niederschlags in den vergangenen Tagen ist der Wasserstand der Emme äusserst tief. Der Fischereiverein an der Emme Burgdorf ruft die Bevölkerung deshalb via Facebook dazu auf, nicht im Fluss zu baden und keine Steine und Stöcke hineinzuwerfen.