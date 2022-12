Nach Sturz an der Börse ist die CS «absoluter Übernahmekandidat»

1 / 8 Die CS-Aktie verliert nach zahlreichen Skandalen immer mehr an Wert. REUTERS Zu Jahresbeginn war sie noch rund 8.60 Franken wert, jetzt sind es weniger als 2.70 Franken. Screenshot google.com Besonders dramatisch ist die Entwicklung seit der Gründung der Credit Suisse Group. Noch nie war der Kurs der CS so tief wie jetzt. Screenshot google.com

Darum gehts Die CS-Aktie verliert dramatisch an Wert.

Bankenexperte Peter V. Kunz ordnet ein, wie es für die Bank weitergehen könnte.

Einen Turnaround hält er für das realistischste Szenario.

Der Firmenwert der Credit Suisse (CS) ist im freien Fall: Anfang Jahr war die CS-Aktie 8.60 Franken wert, am Donnerstagnachmittag waren es weniger als 2.70 Franken – minus 68 Prozent in elf Monaten. Auch die neue Strategie mit Saudi-Milliarden und einer Umstrukturierung der Investmentbank hat nicht geholfen, um den Absturz der Aktie zu verhindern.

Kann die CS den Niedergang stoppen und das Vertrauen der Investorinnen und Investoren zurückgewinnen? Oder droht gar eine Pleite der Bank? Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz von der Uni Bern schätzt die Lage für 20 Minuten ein.

Szenario 1: CS verharrt auf tiefem Stand

Wenn der Kurs tief bleibe, überhole Raiffeisen die CS als zweitgrösste Schweizer Bank, so Kunz. Ausserdem sei sie so ein «absoluter Übernahmekandidat, weil sie so günstig ist». Infrage kämen Banken aus Europa, Amerika oder China. Die UBS schliesst der Bankenexperte als Käufer aus, weil eine Fusion der zwei grössten Schweizer Banken zu einer übermässigen Marktmacht führen würde, was die Wettbewerbskommission und die Finma verhindern würden.

Eine Übernahme wäre laut Kunz nur fürs Management schlimm, weil es entlassen werden könnte. Es habe aber auch ein Interesse an steigenden Aktienkursen, weil Unternehmensanteile zu dessen Lohnbestandteil gehören.

Szenario 2: CS stürzt weiter ab

Die CS-Aktie kann laut Kunz noch viel tiefer sinken. Das sei zwar dramatisch für die Aktionäre und die Bank, weil sie Vertrauen verliere und allenfalls nervöse Kundinnen und Kunden ihr Geld abziehen würden. Der Aktienkurs habe aber nichts mit dem Geschäftsgang zu tun. An eine Pleite glaubt er nicht, ausser die CS schreibt überraschend weitere Milliardenverluste mit neuen Skandalen wie der Greensill-Bank.

Sollte es trotzdem zum Konkurs kommen, was aus heutiger Sicht höchst unwahrscheinlich sei, wäre die Bank immer noch systemrelevant – auch wenn sie immer kleiner wird. «Das Schweiz-Geschäft ist heute schon durch Notfallpläne der Bank gesichert. Persönlich nehme ich ohnehin an, dass der Staat diesen Bereich als ‹too big to fail› in jedem Fall retten würde, sonst käme es zum Chaos auf dem Finanzplatz», so Kunz. Kontos bis 100’000 Franken sind zudem heute schon von Gesetzes wegen gesichert.

Szenario 3: CS schafft den Turnaround

Dieses Szenario hält Kunz für das realistischste, wenn auch nicht kurzfristig. Dafür müsse die CS sich aber stärker aufs Schweizer Geschäft konzentrieren, aus der negativen Berichterstattung kommen und sich nicht mehr vor der Verantwortung drücken wie zuletzt an der Generalversammlung, die sie nur virtuell abhielt und keine Fragen der Aktionäre zuliess (siehe Box).

Nachfragen unerwünscht Nach Milliardenverlusten und der Bekanntgabe neuer Investoren fand vergangene Woche die ausserordentliche Generalversammlung der CS hinter verschlossenen Türen statt. Einen Livestream gab es nicht. Auch die Aktionäre konnten nicht teilnehmen. Fragen seien nicht erwünscht, schrieb der «Tages-Anzeiger».

«Die virtuelle Generalversammlung war ein unentschuldbares Fiasko», so Kunz. Hätte sich der Verwaltungsrat nicht wie Angsthasen vor den Aktionärinnen versteckt, wäre der Kurs der CS-Aktie nicht so stark gefallen, ist er überzeugt. «Dann hätten sich die Verantwortlichen zwar kritischen Fragen stellen müssen, aber sie hätten das Vertrauen ihrer Anleger zurückgewinnen und die Verkäufe an der Börse stoppen können», so Kunz.