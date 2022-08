Preisexplosion: Tiefer Wasserstand im Rhein verschärft Düngerkrise – nun drohen Ernteausfälle

Dünger ist knapp und teuer geworden, was auch Schweizer Bauernbetriebe spüren.

Die Herstellung von Mineraldünger benötigt Gas, das knapp ist. Die produzierte Menge an Dünger ist darum gesunken. Darunter leidet die Lebensmittelproduktion – Nahrungsmittel werden noch teurer. Auch die Preise für Mineraldünger schnellen nach oben: Er kostet nun das Drei- bis Vierfache als vor einem Jahr.

Alternativen zu Dünger sind darum gefragt. Vor allem Gülle sei wieder beliebt, schreibt der «Spiegel» . Doch auch Gülle ist nicht in rauen Mengen vorhanden. «Die Situation war schon Anfang Jahr kritisch», sagt Hansueli Schaufelberger vom Schweizer Düngerlieferanten Landor. «Nun hat sie sich weiter verschärft.» Auch der Transport des Düngers sei problematisch. Der tiefe Wasserstand im Rhein erschwere die Beschaffung massiv.

Es gibt kaum Alternativen

Die Branche suche zwar nach Alternativen, doch das sei schwierig. Beim Transport per Lastwagen seien die Kapazitäten beschränkt. Und eine Fracht per Zug sei nicht immer möglich, da Bahnschienen zu den Werken oft fehlten. Immerhin: Einen Grossteil des Düngers, den man jetzt verkaufe, bräuchten die Landwirte erst nächsten Frühling. Das löse das Problem aber nicht, sagt Schaufelberger im Gespräch mit der Redaktion.

«Die Beschaffung von Mineraldünger ist für die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz extrem teuer geworden», heisst es auch beim Schweizer Bauernverband. Leider gebe es nur wenige andere Optionen. Hofdünger, zu denen Mist und Gülle von gehaltenen Nutztieren zählen, sei nur beschränkt vorhanden. Eine Alternative fürs nächste Jahr seien Leguminosen, die Stickstoff aus der Luft binden (siehe Box).

Pflanzen brauchen Stickstoff, um zu überleben. In der Luft gibt es zwar genug davon, doch Pflanzen können diesen nicht verwerten und müssen ihn über den Boden aufnehmen. Das ist der Grund, warum Bäuerinnen und Bauern auf Gülle und Mineraldünger setzen. Eine Alternative sind Leguminosen (Hülsenfrüchtler) wie Bohnen und Erbsen, die mithilfe von Bakterien Stickstoff aus der Luft binden können. Diese kann man allerdings nur beschränkt nutzen, da ein überhöhter Anbau zu sinkenden Ernteerträgen führen kann.

Die höheren Düngerkosten spüren auch die Obstproduzentinnen und -produzenten. Sie müssen entweder die Mehrkosten tragen oder Ernteeinbussen in Kauf nehmen. Beim Kern- und Steinobst könne man je nach Betrieb auf Hofdünger oder Kompost umsteigen, um die zum Teil verzögerten Lieferungen zu überbrücken. Auch das führe aber zu Mehrkosten, heisst es beim Schweizer Obstverband.

Werner Meier, der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung, hat auf die Knappheit reagiert und eine Freigabe des Pflichtlagers für Dünger beantragt. Diese hat Bundesrat Guy Parmelin genehmigt und das Lager am 15. Januar per Verordnung geöffnet. Die Freigabe sei weiterhin in Kraft, heisst es auf Anfrage.