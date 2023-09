Medikamentenpreise: Aspirin bis 70 Prozent teurer? – «Das ist unlauter»

Die höheren Preise sollen in jeder Apotheke der Schweiz, bei jeder Ärztin und in jedem Spital gelten.

Das ist passiert

Mit der Preisreform des BAG sollen Tiefpreis-Medikamente teurer werden und Preise für hochpreisige Medikamente sinken. Betroffen sind laut pharmaSuisse lediglich rezeptpflichtige Medikamente. Gesundheitsminister Alain Berset will das neue Preismodell bis Ende Jahr dem Bundesrat vorschlagen. Die höheren Preise sollen in Apotheken, bei Ärzten und in Spitälern gelten und voraussichtlich am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Beschlossen wurde dies laut Beobachter im kleinen Kreis unter Ausschluss von Konsumentenorganisationen und der Öffentlichkeit, «in einem geschlossenen Zirkel», wie ein Konsumentenschützer sagt.