Die Rettungsbemühungen für das Touristen-U-Boot Titan im Atlantik dauern an. Viel Zeit bleibt den Rettenden nicht mehr. Vor rund 50 Jahren verunglückte an einer anderen Stelle des Atlantiks das U-Boot Pisces III. Damals ging es gut aus.

Darum gehts Die Rettung des verschollenen U-Boots Titan entpuppt sich als äusserst schwierig.

Das ist bei der Bergung von verunglückten U-Booten leider die Regel.

Doch mitunter gelingen solche Rettungen, wie das Beispiel von Pisces III im Jahr 1973 zeigt.

Sie hält den Guinness-Weltrekord für die tiefste Unterwasserrettung aller Zeiten – und ging gut aus.

Grosse Weiten und Tiefen machen das Bergen von vermissten U-Booten schwierig. Das zeigt gerade die Suche nach dem verschollenen Touristen-U-Boot Titan. Doch es kann gelingen, wie der Blick auf die Geschichte zeigt: Die Rettung von «Pisces III» im Jahr 1973 hält den Guinness-Weltrekord für die tiefste Unterwasserrettung aller Zeiten.

Was ist damals passiert?

Zunächst verlief damals alles nach Plan: Am frühen Morgen des 29. August tauchten Roger Mallinson und Roger Chapman an Bord von Pisces III rund 240 Kilometer südwestlich der irischen Universitätsstadt Cork zum Meeresgrund hinab, um dort ein transatlantisches Telefonkabel zu verlegen. Bereits um kurz nach neun Uhr war die Arbeit erledigt und das U-Boot bereits wieder aufgetaucht. Dann kam es zur Katastrophe.

Gerade als Pisces III wieder an Bord eines Begleitschiffs gezogen wurde, riss ein Seil. Es zerstörte den Auftriebstank, der in der Folge geflutet wurde. Dadurch schwer geworden, sank das U-Boot zurück auf den Meeresboden in rund 500 Metern Tiefe. «Es war sehr beängstigend – wie ein Stuka-Sturzbomber mit heulenden Motoren und sich drehenden Druckmesser, sagte Mallinson im Jahr 2013 der BBC. «Es dauerte etwa 30 Sekunden, bis wir auf Grund trafen.» Aus Angst, der Tiefenmesser würde platzen, hätten sie diesen bei 150 Metern abgeschaltet. «Wir holten Kissen und rollten uns zusammen, um Verletzungen zu vermeiden.» Ein Tuch in ihrem Mund sollte verhindern, dass sie sich beim Aufsetzen die Zunge abbissen.

Was wurde unternommen?

Zahlreiche Schiffe der britischen Royal Navy, der US Navy und der kanadischen Küstenwache machten sich umgehend auf den Weg in die Keltische See, während Nimrod-Flugzeuge der Royal Air Force über den Unfallort hinwegflogen. Die Schwester-U-Boote der Pisces III – Pisces II und Pisces V – kamen zum Einsatz. Doch die Bemühungen schlugen fehl: Die Seile, mit denen das gesunkene U-Boot am 31. August geborgen werden sollte, rissen oder liessen sich nicht befestigen. Auch das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeug CURV III konnte das verunglückte U-Boot und die beiden Männer darin nicht bergen. Schuld war ein technischer Defekt. Erschwerend kam ein starker Seegang hinzu.

Für Mallinson und Chapman war das eine schlimme Situation, die erst am 1. September endete: Gemeinsam gelang es den beiden U-Booten und CURV III, eine zuverlässige Verbindung zu Pisces III herzustellen. Unter heftigem Ziehen an den Leinen erreichten sie schliesslich um 13.17 Uhr heil die Oberfläche. «Anscheinend dachten sie, wir wären gestorben, als sie uns ansahen, es war so heftig gewesen», zitiert Iflscience.com Chapman.

Die beiden Männer waren rund 76 Stunden eingeschlossen, dabei hatten sich nur Sauerstoff für 66 Stunde dabei – wie ist das möglich?

Es ist eine Kombination aus Glück und konsequentem Verhalten gewesen. Im Wissen um die Sauerstoffknappheit haben Mallinson und Chapman versucht, sich so wenig wie möglich zu bewegen und nicht zu sprechen – ausser es war unbedingt notwendig.

Wie ging es den Männern nach der Bergung?

Sie erlebten ihre Rettung zunächst mit gemischten Gefühlen, so Chapman: «Als sie die Luke öffneten und frische Luft und Sonnenlicht hereinströmten, bekamen wir furchtbare Kopfschmerzen, aber wir waren in Ordnung, wir waren euphorisch.» Sie hätten sich aber auch ein «ein bisschen erbärmlich» gefühlt: «Wir waren so verkrampft, dass wir kaum aus dem Boot steigen konnten.» Im Januar 1974 zitiert das Magazin «Popular Science» Mallinson mit den Worten: «Ich würde sofort wieder abtauchen.»

Ist die Situation mit dem Verschwinden des Touristen-U-Boots vergleichbar?

Leider nein. Anders als heute war damals der genaue Ort des U-Boots bekannt. Zudem wird die Titan in deutlich grösserer Tiefe und noch weiter vom Festland entfernt vermutet als damals die Pisces III. Ein weiterer bedeutender Unterschied: Damals standen Mallinson und Chapman die ganze Zeit in Kontakt mit ihren Rettern.

