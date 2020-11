Weil sie einem Tier ausgewichen ist, legte eine 24-Jährige am Sonntag in Märstetten TG ihr Auto aufs Dach. Beim Unfall wurde die Lenkerin leicht verletzt. Die Kapo TG mahnt zur Vorsicht vor nachtaktiven Tieren.

1 / 69 Märstetten TG, 22.11.2020: Eine 24-Jährige fuhr auf der Boltshauserstrasse in Richtung Weinfelden. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dabei verlor sie die Kontrolle. Das Auto überschlug sich und blieb neben der Strasse auf dem Dach stehen. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kapo TG

Eine Lenkerin (24) war am Sonntagabend kurz nach 18.30 Uhr auf der Boltshauserstrasse in Richtung Weinfelden unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, einem Tier ausgewichen zu sein. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Auto und geriet über die Gegenfahrbahn. In der Folge überschlug sich das Auto im angrenzenden Ackerland und blieb schliesslich auf dem Dach liegen.

Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie es in einer Mitteilung der Kapo TG heisst. Die drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Über 100 Verkehrsunfälle mit Tieren

Die Kantonspolizei Thurgau erinnert daran, dass bei Dämmerung und in der Nacht Tiere aktiv sind und in hohem Tempo die Strassen überqueren können. Viele Nahrungsquellen versiegen im Herbst, was das Zurücklegen grösserer Distanzen oder gar einen Ortswechsel der Wildtiere zur Folge hat. Zur Winterzeit steigt deshalb laut Polizei das Risiko, in einen Verkehrsunfall mit einem Tier verwickelt zu werden.



Seit Anfang November 2020 registrierte die Kapo TG über 100 Verkehrsunfälle mit Tieren. Vorwiegend handelte es sich dabei um Füchse, Rehe, Wildschweine und Katzen. Im Vorjahr starben über 1800 Wildtiere und über 500 Katzen bei Verkehrsunfällen auf Kantonsgebiet.