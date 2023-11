Tier geschächtet: Unbekannte haben auch in Zug ein Schaf zu Tode gequält

Am 20. Oktober ist ein Schaf auch in Zug gestohlen und geschächtet worden. (Symbolbild)

Ein Schaf ist am Freitag, 20. Oktober, in der Stadt Zug von unbekannten Tätern von einer Weide gestohlen und geschächtet worden. Dieser Fall erinnert an die zwei jungen Zucht-Schafe, die in der Nacht auf den 30. Oktober in Bennau gestohlen und geschächtet worden waren. Fakt ist, dass zwischen den beiden qualvollen Tiertötungen zehn Tage dazwischen liegen.