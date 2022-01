Vogelgrippe – Tierärzte müssen 26 Schwäne der Queen töten

Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, mussten 26 der königlichen Schwäne auf der Themse von Tierärzten gekeult werden. Zuvor seien bereits sechs Vögel Anfang des Jahres tot aufgefunden worden. Am Montagmorgen wurde ein weiterer toter Schwan aus dem Fluss gezogen. Insgesamt summiert sich die Zahl der Schwäne, die der Vogelgrippe zum Opfer fielen, auf 33 Tiere. Die Queen selbst betrauere den Tod der Tiere und wünscht, «vollständig auf dem Laufenden gehalten zu werden», schreibt «The Sun» .

Bevölkerung soll beobachten

In der auf drei Kilometer begrenzten Risikozone sollen sich Schätzungen zufolge zwischen 150 und 200 Schwäne befinden. Die Organisation Swan Support, die kranke und verletzte Tiere rettet, gibt an, dass die königliche Herde nun mehrmals täglich beobachtet und untersucht werde. «Es ist ein Albtraum und könnte in einer Katastrophe enden», sagt Wendy Hermon (52) von Swan Support. Die Organisation bittet weiter die Bevölkerung, nach Vögeln Ausschau zu halten, die im Kreis schwimmen oder ihren Kopf nicht halten können. Dies seien Anzeichen einer Infektion mit der tödlichen Vogelgrippe.