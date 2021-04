Chile : Tierärzte sollen Hunde-Impfstoff an Menschen verabreicht haben

Mehr als 75 Menschen sollen in der chilenischen Stadt Calama mit einem Vakzin, das für Hunde gedacht ist, gegen das Coronavirus geimpft worden sein. Die lokale Gesundheitsbehörde bezeichnet das als «sehr gefährlich».

Zwei Tierärzte sollen in Chile einen Corona-Impfstoff für Hunde an Menschen verabreicht haben.

In Chile stehen zwei Tierärzte im Verdacht, ein für Hunde gedachtes Anti-Corona-Vakzin an Menschen verimpft zu haben. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, haben mutmasslich mehr als 75 Menschen in der Stadt Calama den Impfstoff erhalten.