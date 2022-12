England: Tieraktivisten besetzen Nobel-Restaurant von «Salt Bae»

Die Aktivistengruppe Animal Rebellion machte vergangenen Samstagabend mit einer eher ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam. In zwei Luxus-Restaurants in England besetzten 16 Anhänger der Bewegung für Tier- und Klimagerechtigkeit dabei für Gäste reservierte Plätze.

Die Demonstranten hielten nachgemachte Speisekarten in die Höhe, auf denen die Forderungen der Gruppe standen, wie beispielsweise «Unterstützung für Landwirte und Fischereigemeinden bei der Umstellung auf ein pflanzliches Lebensmittelsystem». In Manchester war das Michelin-Restaurant Mana betroffen. Ein Sprecher von Animal Rebellion gab an, dass Mana ins Visier genommen wurde, da es sich weigere, Veganer zu bedienen, und eine fleischlastige Speisekarte habe.