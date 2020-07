Schattdorf UR

Tierarztpraxis will Katzenbaby-Klappe Büsis retten

In der Kleintierarztpraxis Adlergarten in Schattdorf können Besitzer, die mit der Aufzucht überfordert sind, ihre Kätzchen anonym abgeben. Dann sorgt die Praxis für die Kleinen.

Die Katzenbaby-Klappe wurde für Besitzer erstellt, die nicht genügend Zeit haben, um ihre Katzenwelpen aufzuziehen, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Denn Katzenbabies brauchen viel Aufmerksamkeit. So muss ein Kätzchen, welches von der Mutter nicht versorgt werden kann, alle zwei Stunden von Hand mit dem Fläschchen gefüttert werden.

«Wir sind selber sehr gespannt und können überhaupt nicht absehen, ob und in welchem Mass die Box genutzt wird», sagte Celine Ziegler zum Blatt. Sie arbeitet als Tiermedizinische Praxisassistentin in der Schattdorfer Kleintierarztpraxis. Bisher würden regelmässig Streunerkatzen vorbei gebracht, die dann in der Praxis kastriert würden.