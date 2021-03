Noch ein bisschen SRF3 vor dem Tod: Beim Fleischverarbeiter Bell wird für die Tiere vor dem Schlachten Musik abgespielt. Laut CEO Lorenz Wyss ist das am Standort in Oensingen bereits heute so und es soll auch im für 2024 dort geplanten, neuen Rinderschlachthof so sein. Das sagt der Chef der Coop-Tochter im Interview mit der «Handelszeitung».