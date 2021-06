Reaktionen auf Teilfreispruch für Hausbesetzer : «Tiere sind besser geschützt als Polizisten»

Die Hausbesetzerinnen und -besetzer der Effingerstrasse sind mit Geldstrafen davongekommen. Der Berner Polizeidirektor zeigt sich entsetzt über das Urteil.

«Nicht ganz nachvollziehbar»

In der Hausbesetzer-Szene fühlt man sich dagegen bestätigt. Die zahlreichen Aktionen im Rahmen des Prozesses, wie beispielsweise die Demos oder Scheinbesetzungen, hätten «gereicht, um die Angriffe durch Staatsanwalt und Polizei (in Form von Privatklagen) ins Leere laufen zu lassen und die Prozesse durch die öffentliche Meinung soweit zu beeinflussen, dass niemand von unseren Freunden und Freundinnen in den Knast muss». Stattdessen habe man die «Kritik an Leerstand in die Offensive getragen und der Freiraumbewegung neues Leben eingehaucht».