Auf dem Areal des Basler Tierheims an der Birs kam es am vergangenen Wochenende zu Vandalismus.

Das Areal des Tierheims an der Birs in Basel ist bereits mehrfach Opfer von Vandalismus geworden. Vergangenes Wochenende wüteten Unbekannte erneut.

Am Wochenende haben beim Tierheim an der Birs in Basel Jugendliche randaliert und gelittert. Wie die Stiftung Tierschutz beider Basel (TBB) am Dienstag mitteilte, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Pfähle, die jüngst als Leitsystem für die Teilnehmenden des Hundespazierdienstes installiert wurden, aus ihrer Betonverankerung gerissen worden.