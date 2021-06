Überfüllt mit Ferientieren : Tierheime können Katzen in Not kein Asyl mehr geben

Darum gehts Haustierbesitzerinnen und -besitzer zieht es zunehmend in die Ferien.

Viele haben sich in der Pandemie ein Haustier zugelegt, das sie jetzt irgendwo unterbringen wollen.

Gerettete Katzen müssen in den Tierheimen deshalb den Ferientieren weichen.

«Wir wissen nicht mehr wohin mit den Katzen», sagt Tierschützerin Esther Geisser.

Die zunehmend entspannte Corona-Lage weckt bei manchen Haustierb esitzerinnen und -b esitzern wieder das Reisefieber . Glück für die Tierheime, die wieder Feriengäste begrüssen dürfen. Für gerettete T iere aber wird es eng. In diesem Sommer seien die Tierheime mit Ferientieren ausgebucht und hätten deshalb keinen Platz für Tierschutzfälle, sagt Esther Geissser, Präsidentin von Network for Animal Protection (Netap). «Wir wissen nicht mehr wohin mit den Katzen. Immer wieder droht man uns, ‹andere Lösungen zu finden›, wenn wir die Katzen nicht umgehend abholen.»

Die Tierschützerin und ihre Volontärinnen und Volontäre finden Katzen in allen möglichen Zuständen vor. «Vernachlässigte, kranke, verunfallte Katzen sowie gesunde, unkastrierte Büsi. Stark angestiegen sind seit der Pandemie herrenlose Katzenmütter mit ihren Babys», sagt Geisser.

«Letztes Jahr hatten wir Glück»

Im Lockdown legten sich laut Geisser noch mehr Menschen unüberlegt Katzen zu, für die sie nun nicht mehr sorgen wollten. «Letztes Jahr hatten wir das Glück, dass Tierheime im Lockdown keine Ferientiere aufnehmen konnten und somit Plätze frei waren für Fund- und Verzichtstiere.» Einige Tierheime seien sogar bereit gewesen, verwilderten Katzenmüttern vorläufig Asyl zu geben. Diesen Sommer fehlten solche Plätze mehrheitlich.

Esther Rellstab vom Katzenheim Chatzechörbli in Frauenfeld bestätigt, dass gerettete Katzen den Ferientieren weichen müssen. Im letzten Jahr habe sie viele Tiere aufgenommen, da im Lockdown die Nachfrage nach Ferienplätzen eingebrochen sei. «Da viele nicht in die Ferien gehen konnten, hatte ich viele freie Plätze. Es gab mehr heimatlose Katzen, denen ich deswegen einen Unterschlupf bieten konnte.» Wenn sie könne, nehme sie immer Katzen in Not auf: «Die Ferientiere finanzieren die heimatlosen Katzen mit. Dieses Jahr habe ich jedoch so viele Anfragen für Ferientiere, dass ich nicht einmal für sie genügend Platz habe», so Rellstab.

«Seit Corona deutlich mehr Katzen ohne Zuhause»

Auch Rellstab stellt ein zunehmendes Katzenleid fest: «Es gibt seit Corona deutlich mehr Katzen ohne Zuhause. Das Hauptproblem ist, dass noch immer viele Katzen nicht kastriert werden. Sie verwildern und die Population steigt.» Seit der Pandemie würden merklich mehr Katzen abgegeben. «Ich habe viele Anfragen von Personen, die sich Katzen zugelegt haben, und denen sie nun lästig geworden sind», so Rellstab.

Oft sei man sich nicht bewusst, dass auch die als pflegeleicht bekannten Katzen einiges an Aufwand und Ausgaben bedeuten würden, sagt Esther Geisser: «Ich hatte einen Kater, der 24 Jahre alt wurde. Eine Katze zu halten, ist also eine Lebensaufgabe.» Lästig gewordene Tiere setze man auf der Strasse, im Wald oder auf Bauernhöfen aus. «Ein Bauer braucht immer wieder unsere Hilfe, da er nicht mehr weiter weiss. Über die Dauer von zwei Jahren wurden auf seinem Hof insgesamt 30 Katzen ausgesetzt», so Geisser. Netap half ihm, sie einzufangen, zu kastrieren und zu resozialisieren. Manche machten aber auch vor Schlimmerem nicht Halt: «Pro Jahr werden in der Schweiz 100’000 Katzen getötet», so Geisser.

Katzen aus Tierheimen adoptieren

Auch den Schweizer Tierschutz beschäftigen die Corona-Haustiere. In der Pandemie zeichne sich ein offensichtlicher Haustier-Boom ab, sagt die Mediensprecherin des Schweizer Tierschutzes STS, Helen Sandmeier. «Viele haben sich in der Coronazeit unüberlegt Haustiere angeschafft. Nun, da sich die Situation normalisiert, merken manche, dass die Tiere mehr Arbeit geben als erwartet, und sie keine Zeit mehr haben.» Deshalb bestehe bei Tierschutzorganisationen die Befürchtung, dass nun vermehrt Tiere ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben würden.



Sandmeier: «Wenn eine Katze wegläuft oder ausgesetzt wird, entstehen schnell Kolonien herrenloser Katzen, die unter erbärmlichen Umständen leben. Dass sich das jetzt noch verschärft, ist zu befürchten. Kastration (siehe Box) ist das Einzige, was gegen solches Katzenelend hilft.» Um einen Beitrag zum Entschärfen der Situation von überfüllten Tierheimen sowie Katzen in Not zu leisten, rät sie, Katzen aus Tierheimen zu adoptieren: «Anstelle eines jungen Büsis aus einer Zucht kann man einer älteren Katze so ein neues Zuhause bieten.»

Katzenelend verhindern Kastrationspflicht Vor drei Jahren übergab die Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (NetAP) mit 150 weiteren Organisationen dem Parlament über 115'000 Unterschriften für eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Eine solche Pflicht wurde jedoch bisher nicht eingeführt. Netap-Präsidentin Esther Geisser sagt, die Zahl von heimatlosen und unerwünschten Katzen habe sich nach dem Einreichen der Petition noch verschärft. Ende Mai 2021 reichte eine Gruppe von vier Zürcher Kantonsrätinnen ein Postulat ein, das die Einführung einer Kastrationspflicht im Kanton prüfen soll. Geisser hofft auf die Zustimmung der Politik: «Auch im Kanton Zürich sind wir täglich für Katzen in Notlage im Einsatz. Es muss endlich gehandelt werden, um dem Katzenleid Einhalt zu gebieten.»