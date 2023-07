Tod von Löwin Uma bald erwartet

Vor eineinhalb Jahren ist der «König der Löwen» Mbali im Alter von 20 Jahren gestorben. Seine 21-jährige Herzdame Uma ist seither mit den beiden jüngeren Löwinnen allein. Solange sie noch lebt, wolle der Zoo Basel keinen neuen Löwen ins Gehege lassen. «Es besteht die Gefahr, dass er die Älteste unter den Löwinnen tötet», so Schmidt. Lange müssen Nikisha und Nyoma wohl aber nicht auf ihren neuen Rudelführer warten. Mit 21 Jahren gehört Uma zu den älteren Löwinnen und ihr Ableben wird in den nächsten Monaten erwartet.

Zoo Basel wünscht sich Löwenjunge

Die Suche nach einem Löwenmännchen läuft also bereits auf Hochtouren. Wichtig sei, dass der Löwe bereits ein Rudel geführt hat, da die beiden jungen Löwinnen schon eine Zeit im Gehege leben. Der neue Löwe dürfe sich also nicht «die Butter vom Brot nehmen lassen», wie Fabian Schmidt erklärt. Er müsse zeugungsfähig, nicht zu nah verwandt, aber aus derselben Linie, also aus Südafrika sein. Das Ziel sei ganz klar: Der Zoo Basel will bald wieder Löwenjunge im Gehege rumtapsen sehen.