Für «Netz Natur» ist der Fall klar

«Kein Einzelfall»

«Dass SRF über Landwirtschaftsthemen unausgewogen berichtet, ist leider kein Einzelfall», sagt Schneider. Er stellt ein Muster in der SRF-Berichterstattung fest und verweist auf einen aktuellen «Eco»-Beitrag (7. Dezember), bei dem es um die zu hohe Ammoniakbelastung geht. Ebenfalls stört sich Schneider am Beitrag des «Kassensturzes», der jüngst einen Test zur Pestizidbelastung von Schweizer Weinen gesendet hatte (8. Dezember).



«Das geht so nicht», sagt Schneider. Bereits bei der SRF-Berichterstattung zum Jagdgesetz habe man wegen fehlender Ausgewogenheit schriftlich interveniert. Jetzt fordert Schneider den SRF-Chefredaktor, Tristan Brenn, zu einer Aussprache auf. «Wir werden in Kürze Termine vorschlagen.» Es gehe nicht an, dass SRF systematisch Bauern, die offiziell bewilligte Pflanzenschutzmittel einsetzten, in ein schlechtes Licht rücke.



Der Bauernverband rüstet sich damit bereits jetzt für den anstehenden Abstimmungskampf im Frühling. Denn am 13. Juni kommen die Trinkwasserinitiative sowie das Verbot synthetische Pestizide zur Abstimmung. «Wir erhoffen uns durch die Aussprache auch mit Blick auf die Abstimmung eine Sensibilisierung für eine ausgewogene Berichterstattung», sagt Schneider.