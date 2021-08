Ex-Soldat mit Herz für Tiere : Tierliebe in der Hölle von Kabul – Katzen und Hunde evakuiert

Ein britischer Afghanistan-Veteran, der in Kabul ein Tierheim aufgebaut hat, konnte über 150 Tiere nach Grossbritannien evakuieren.

1 / 4 Der ehemalige Soldat Peter Farthing hat ein grosses Herz für Tiere. imago images/Pixsell Der Ex-Soldat betrieb in Kabul ein Tierheim. imago images/Pixsell Nun charterte er ein Flugzeug für die Rettung von etwa 150 Hunden und Katzen. imago images/NurPhoto

Darum gehts Peter Farthing, Afghanistan-Veteran der britischen Armee, betreibt ein Tierheim in Kabul.

Er appelliert an die Taliban: « Können Sie bitte für sicheres Geleit für unseren Konvoi in den Airport sorgen?»

Zuhause in Grossbritannien gibt der Verteidigungsminister grünes Licht für die Rettung der Tiere.

Nun hat er es geschafft.

Ein Brite in Afghanistan hat die militant-islamistischen Taliban um sicheres Geleit für mehr als 150 Katzen und Hunde für die Ausreise aus der Hauptstadt Kabul gebeten. «Mein Team und meine Tiere stecken am Umfeld des Flughafens fest. Wir haben einen Flug, der auf uns wartet. Können Sie bitte für sicheres Geleit für unseren Konvoi in den Airport sorgen?», schrieb Peter Farthing am Donnerstag auf Twitter an Taliban-Sprecher Suhail Schahin. Mittlerweile ist klar: Der Veteran mit dem grossen Herz für Tiere hat es geschafft. Er konnte die Tiere seines Tierheimes erfolgreich evakuieren und ist auf dem Weg nach Grossbritannien, wie das Verteidigungsministerium schreibt.

Der ehemalige Soldat hatte in Kabul ein Tierheim aufgebaut und wollte mitsamt seinen knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Tieren nach Grossbritannien ausfliegen. Nachdem Verteidigungsminister Ben Wallace das Ansinnen zunächst abgelehnt hatte, gab er am Mittwoch schliesslich nach. Farthing hatte inzwischen eine Social-Media-Kampagne gestartet und mithilfe von Unterstützerinnen und Unterstützern in der Heimat für seine «Operation Ark» (Operation Arche) ein Flugzeug gechartert. Er bot auch an, darin weitere Menschen mitzunehmen. Die Tiere sollen im Frachtraum reisen.

Verteidigungsminister wollte Tiere nicht den Menschen vorziehen

«Wenn er mit seinen Tieren kommt, werden wir einen Slot für sein Flugzeug suchen», schrieb Wallace auf Twitter. Umstritten war zunächst auch, ob die afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims für eine Evakuierung infrage kommen. Doch auch hier hatte die Regierung in London eingelenkt.

Noch am Dienstag hatte Wallace gesagt, er werde nicht die Tiere Menschen vorziehen, die sich in echter Gefahr befänden. Die Rettungsmission in Afghanistan nach Machtübernahme der Taliban neigt sich dem Ende zu. Befürchtet wird, dass viele Menschen, die in Lebensgefahr schweben, zurückgelassen werden müssen.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!