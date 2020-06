Auffangstation

Tierpark Goldau päppelte 162 Wildtiere auf

Immer mehr verwaiste oder verletzte Wildtiere werden in den Tierpark Goldau gebracht. Dort hat man extra für solche Fälle eine Auffangstation eingerichtet.

Ein Rehkitz trinkt in der Auffangstation des Natur- und Tierparks Goldau selbständig aus der Flasche. Das Trinkgestell wurde gebaut, damit sich die Tiere nicht an Menschen gewöhnen und später ausgewildert werden können.

Im Natur- und Tierpark Goldau werden nicht nur die eigenen Tiere versorgt: zum Park gehört auch eine Auffang- und Pflegestation für Wildtiere, die verwaist oder verletzt aufgefunden werden. Gebracht werden diese von Wildhütern oder Privatpersonen – und zwar zunehmend mehr: Im letzten Jahr wurden in Goldau 162 Tiere betreut – im Jahr davor waren es noch 117. Das entspricht einem Anstieg von über 30 Prozent, Tendenz steigend, teilte der Tierpark am Dienstag mit.

Aktuell befinden sich besonders viele Jungtiere in der Auffangstation: Etwa junge Fledermäuse, die mit der Pinzette gefüttert werden müssen, Vögel wie Waldkauz, Waldohreule und diverse Singvögel sowie Igel, Steinmarder und sieben Rehkitze, die aus verschiedenen Kantonen nach Goldau gebracht werden.



Die Aufzucht von Jungtieren sei personalintensiv, da die Tiere natürlich auch am Wochenende versorgt werden müssen, zum Teil müssten sie im Zweistundentakt gefüttert werden. Bei jedem Tier sei es das Ziel, das Tier so zu pflegen, dass es wieder in seinen natürlichen Lebensraum entlassen werden könne. «Aus diesem Grund wird bei aller Fürsorge und Hege auch darauf geachtet, dass der Kontakt zum Menschen nicht zu intensiv ist. Denn dies hätte negative Auswirkungen auf eine mögliche Wiederauswilderung», schreibt der Tierpark.