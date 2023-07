Tierpark Goldau: Barock-Esel Merlin darf zum ersten Mal auf die Weide

Auf seinem Instagram-Kanal hat der Tierpark Goldau ein herziges Video seines jüngsten Weisen Barock-Esels im Grosswijer-Hof gepostet. Merlin, wie das Fohlen heisst, darf zum ersten Mal auf die Weide und bekommt vor lauter Freude einen Energieanfall, der nicht mehr aufhören will.

«Mutter und Sohn mussten sich aneinander gewöhnen»

Merlin wurde am 2. Juni 2023 geboren, er ist also noch keine zwei Monate alt. «Erst waren er und seine Mutter Strela von den anderen Eseln abgetrennt, damit sie sich aneinander gewöhnen konnten und aufeinander geprägt wurden», sagt Rahel Keller vom Tierpark Goldau auf Anfrage von 20 Minuten.

«Nach kurzer Zeit gab es ein Herantasten an die Gruppe den Tag durch, nach einer Weile blieb das Gespann dann auch während der Nacht ohne Trennung von den anderen Tieren», so Keller weiter. «Der Gang auf die Weide war nun der nächste Schritt.»

Gelten als gefährdet

Merlin und Strela sind Weisse Barock-Esel, eine Art, die von den fast ausgestorbenen Somali-Wildeseln in Nordafrika abstammt. In der Barock-Zeit im 17./18. Jahrhundert waren sie in Europa als Statussymbole beliebt. Heute gelten sie als stark gefährdet, es gibt gezielte Zuchtprogramme, um ihren Bestand zu sichern.