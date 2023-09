Goldau: Pilotprojekt – vier von fünf Tagen sind die Kinder im Tierpark

«Was will ich heute machen?» – die Kinder können mitentscheiden, was sie machen wollen.

Waldkindergarten ist nichts Neues mehr – aber jetzt gibt es in Goldau einen Tierpark-Kindergarten.

Der Natur- und Tierpark Goldau nennt es ein «wegweisendes Lernprojekt mit Zukunftscharakter». Was bürokratisch klingt, ist vor allem eines: Eine megacoole Erfahrung für die Kindergärtler, die dorthin gehen dürfen!

Seit Beginn des Schuljahres 2023 ist der Natur- und Tierpark Goldau nämlich auch ein Klassenzimmer. Dies für elf Kindergarten-Kinder aus Lauerz SZ. Während Kinder in anderen Gemeinden den Waldkindergarten besuchen können, dürfen diese elf Buben und Mädchen in den Zoo-Kindergarten.

Erster Zoo-Kindergarten der Schweiz

Es sei «der erste öffentliche Kindergarten in einer zoologischen Einrichtung», wie der Tierpark Goldau in einer Medienmitteilung schreibt. Das Ziel: Lernen durch Erfahren und Erleben in der Natur. Vier von fünf Tagen verbringen die Kinder draussen. Zum Aufwärmen gibt es das «Jägerstübli».