Spender finanziert Flug – Tierpark-Vögel fliegen mit Privatflugzeug nach Österreich

Spezieller Tiertransport für Vögel des Natur- und Tierparks in Goldau: Im Februar wurden ein Bartgeier-Weibchen, zwei Waldrappe und ein Habichtskauz per Flugzeug nach Österreich gebracht. In Begleitung von Tierpark-Revierleiter und Tierpfleger Reto Braun wurden die vier Vögel zum Flugplatz in Samedan GR transportiert. Von dort aus ging es in einem Privatflugzeug nach Wien. «Ein Pilot hat den Flug gesponsert», sagt Tierparkarzt Martin Wehrle. Es war das erste Mal, dass Tierpark-Tiere in einem Privatflugzeug transportiert wurden. «Sie haben den Flug gut überstanden», sagt Wehrle.

In Wien wurden die Vögel entgegengenommen. Bartgeierdame Winnie, die zuvor rund 20 Jahre in Goldau gelebt hatte, reiste von Wien aus weiter in Richtung Haringsee in Niederösterreich. «Dort ist sie nun in der Zuchtstation der Eulen- und Greifvogelstation», sagt Tierarzt Martin Wehrle. Im Gegenzug kam auf dem Rückflug ein anderes Bartgeierweibchen in die Schweiz und nach Goldau. Der Austausch von Vögeln und anderen Tieren unter Tierparks und Zoos ist üblich, damit die genetische Vielfalt unter den Tieren in den jeweiligen Zuchtprogrammen gefördert werden kann.