Der Sikypark will zwei ehemaligen Zirkustigern, die seit Jahren in einer kleinen Box eingesperrt sind, ein letztes Zuhause bieten – und sammelt nun Spenden.

Crémines BE : Tierpark will zwei ehemalige Zirkustiger vor der Tötung retten

1 / 4 Auf einem ehemaligen Zirkusgelände in Prag fand Marc Zihlmann vier relativ junge Wildkatzen in einem «eher bescheidenen» Zirkuswagen vor. «Das war schon ziemlich traurig», sagte der Zoodirektor zu 20 Minuten. Sikypark Zwei Jahre lang verbrachten die ehemaligen Zirkustiere die meiste Zeit ihres Tages innerhalb der Käfige. Sikypark Es gehe ihnen körperlich und seelisch gut, sie brauchen jedoch ein neues Zuhause. Sikypark

Darum gehts Auf einem ehemaligen Zirkusgelände in Prag fand der Zoodirektor des Sikyparks in Crémines BE vier Tiger in einem «eher bescheidenen» Zirkuswagen vor.

Nach dem Tod des Zirkusbesitzers verweilten die jungen Wildkatzen für zwei Jahre fast ausschliesslich in ihrem Wagen.

Der Sikypark nimmt zwei der Wildkatzen, ein Geschwisterpaar, jetzt zu sich.

Dafür ist der Zoo auf Spenden angewiesen.

Marc Zihlmann, Direktor des Sikyparks in Crémines BE, brach Ende Februar nach Prag auf, um sich ein Bild einer bizarren Situation zu machen. Kurz zuvor hatte er einen Anruf erhalten, dass vier ehemalige Tiger eines Zirkus in der Nähe von Prag gerettet werden müssten.

Spontan seien er und ein Kollege nachmittags losgefahren; als sie ankamen, sei es bereits dunkel gewesen. «Das war eine ungewöhnliche Situation: Wir sind in ein Industriequartier etwas vor Prag eingefahren und auf einem alten Zirkusplatz gelandet», so Zihlmann. Dort fand er vier junge Wildkatzen in einem «eher bescheidenen» Zirkuswagen vor – «das war schon ziemlich traurig». Sie seien direkt auf ihn zugekommen und sehr neugierig gewesen.

Euthanasie verhindern

Zihlmann erklärt, dass der Tiertrainer des Zirkus vor zwei Jahren verstorben sei und sein Sohn seither einen Ort für die Tiger gesucht habe. «Eigentlich hätten die Tiger bereits im Januar weggebracht werden müssen», sagt der Zoo-Direktor. «Die Besitzer haben über viele Möglichkeiten nachgedacht, eine wäre auch die Tötung gewesen – das wollten wir natürlich verhindern.»

Vor Ort habe er daraufhin den Zustand der Tiere eingeschätzt: «Wir müssen uns immer fragen: Ist es überhaupt sinnvoll, den Tieren einen solch weiten Umzug zuzumuten?» Es sei den Tigern jedoch gut genug gegangen, körperlich und seelisch seien sie gesund. «Sie sind gross und kräftig und noch relativ jung, erst sieben Jahre alt.» So könnten sie noch mindestens zehn Jahre leben.

Zwei Tiger sind bereits in einem Park in Deutschland angekommen, die anderen zwei, ein Geschwisterpaar mit den Namen Jasmina und Seron, warten auf ihre Reise in die Schweiz. «Jetzt sind wir dabei, die Aufnahme zu organisieren, wir planen die Formalitäten und den Transport und passen die Anlage an. Es gibt viel zu tun», sagt Zihlmann. Die Anlage werde jedem Tier und seinen Bedürfnissen angepasst. «Da sie noch relativ jung sind, kommen sie nicht zu unseren Katzen in der Seniorenresidenz, sondern bekommen ein eigenes Areal.»

«Für das Futter, die alltägliche Versorgung, medizinische Notwendigkeiten und so weiter sind wir auf Spenden angewiesen», so Zihlmann weiter. Unter sikypark.ch kann gespendet werden.

