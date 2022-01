Russland : Tierpfleger retten wildes Tiger-Baby vor dem Erfrieren

Die ungewöhnlich starken Schneefälle im Osten Russlands machen nicht nur der Bevölkerung zu schaffen. Für ein fünf Monate altes Tiger-Baby kam die Rettung wohl in letzter Sekunde.

WWF rechnet damit, dass durch den harten Winter auch vermehrt Konflikte zwischen Menschen und Tieren, die sich auf Futtersuche in Ortschaften vorwagen, auftreten werden.

Russische Tierpfleger haben ein Tiger-Baby in der fernöstlichen Region Primorje vor dem Erfrieren gerettet. Wie die Angestellten des Rehabilitationszentrum Amur Tiger Centre am Mittwoch mitteilten, wurde das etwa fünf Monate alte weibliche Jungtier von einem Fischer an einem Flussufer gefunden. Es sei stark abgemagert gewesen und habe schwere Erfrierungen und Verletzungen erlitten. Extremer Tiefschnee bedroht im Fernen Osten Russlands derzeit Tiger und andere Wildtiere.