Zoo Zürich: Tierpfleger tricksen Eierdiebe aus

Die Tierpflegenden greifen deshalb in die Trickkiste.

Mehr Jungtiere sollten in den nächsten Tagen und Wochen das Licht der Welt erblicken.

Das Pantanal im Zoo Zürich gibt Einblick in die vielfältige Tierwelt des gleichnamigen Feuchtgebiets in Südamerika. Die Voliere bietet einen Lebensraum für Papageien, Krallenaffenarten, Tapire oder Ameisenbären – auch Flamingos sind dort zu sehen.

Letztere haben nun Nachwuchs bekommen. Bereits zwei Jungvögel sind aus ihren Eiern geschlüpft – und wer genau schaut, der sieht die grauen Jungvögel bereits zwischen den erwachsenen Tieren. Weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen.

Gipseier für die Krähen

Damit so viele Jungtiere wie möglich auf die Welt kommen, müssen die Tierpflegenden in die Trickkiste greifen. Denn wie der Zoo Zürich am Mittwoch mitteilte, haben sich einige Krähen aus der Umgebung darauf spezialisiert, die Eier im Nisthügel anzupicken und kaputtzumachen, um sie zu fressen.