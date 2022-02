Berner Tierpension  – Tierpflegerin rettet Hund, wird gebissen und schliesslich entlassen

In einer Berner Oberländer Tierpension entwischte vor wenigen Wochen eine englische Bulldogge aus ihrem Zwinger und schlich sich in ein Gehege, in dem hungrige Huskys gefüttert wurden. Dort wurde sie prompt von diesen angegriffen. T. erkannte die Gefahr für die Dogge und eilte ihr zu Hilfe, wobei einer der Huskys nach ihrer Hand schnappte, zubiss und versuchte, sie wegzuzerren. «Er dachte wohl, dass er die Dogge zwischen den Zähnen hatte und biss so fest zu, als ob er sie umbringen wollte», sagt Tierpflegerin. Beim Arzt stellte sich heraus, dass das Ausmass der Verletzung gravierend war. «Ich musste befürchten, dass ich meine Hand oder gar mein Leben verlieren werde.»