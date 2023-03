Fall Hefenhofen TG: Tierquäler-Bauer steht vor Gericht – ihm drohen 6,5 Jahre Gefängnis

Die Tiere seien oft zu schwach gewesen, um zu fressen, so die Ex-Mitarbeiterin – rund ein Dutzend Pferde sollen verendet sein.

Warnung: Es folgen Bilder von Pferden in gesundheitlich bedenklichem Zustand.

Es ist der wohl grösste Fall von Tierquälerei in der Schweiz, der ab Mittwoch vor dem Bezirksgericht Arbon TG verhandelt wird: der Fall Hefenhofen . Die Anklageschrift ist 40 Seiten dick und schildert unter anderem Fälle von mehrfacher, schlimmer Tierquälerei .

Tiere misshandelt und vernachlässigt

Laut der Anklageschrift soll K. Tiere auf zu kleinen Flächen gehalten, ihnen zu wenig Auslauf geboten, sie schwer vernachlässigt, kranken oder verletzten Tieren keine tierärztliche Hilfe geboten, sie teilweise misshandelt und schlecht ernährt haben. Weiter bedrohte der Bauer auch Zuständige vom Tierschutz. «Er hat wohl bemerkt, dass wir vom Tierschutz sind, und drohte, uns zu erschiessen, wenn wir seinen Hof nicht sofort verlassen würden», sagte Claudia Steiger, Präsidentin der Stiftung Tiere in Not, damals zu 20 Minuten.

2017 wurde der Hof von K. auf Anweisung der Behörden geräumt. Die meisten Vorwürfe, die in der Anklageschrift erhoben werden, beziehen sich auf die bei der Räumung festgestellten Zustände. Es werden aber auch Delikte aufgeführt, die K. Jahre zuvor, 2013 und 2014, begangen haben soll.

Fleisch kranker Schweine verkauft

Neben K. müssen sich vier weitere Personen vor Gericht verantworten. Darunter zwei Metzger, die schwache und kranke Ferkel an Ulrich K. verkauft haben sollen, der sie anschliessend mästete und an die Metzgerei zurücklieferte. Dies, obwohl die Tiere eigentlich tierärztlich begutachtet und schliesslich geschlachtet werden sollten. Das Fleisch dieser Tiere, welches über keine Ausnahmebewilligung des Veterinäramts verfügte, gelangte auf den Schweizer Fleischmarkt und wurde an unwissende Konsumentinnen und Konsumenten verkauft.