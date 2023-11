Tierquälerei: Berner Halterin wegen Vernachlässigung von Goldfisch verurteilt

Goldfische werden am besten in einem Gartenteich gehalten.

Die drei Monate bis zur Kontrolle wurde der Goldfisch bloss in einem runden Glas gehalten – was klar tierschutzwidrig ist. (Symbolbild)

Auf all diese Vorschriften hat eine Halterin aus Bern gelinde gesagt gepfiffen. Wie aus dem Strafbefehl gegen die 39-Jährige hervorgeht, hielt sie ihren Goldfisch während fünf Jahren ohne einen einzigen Artgenossen. Dem Aquarium fehlte jegliche Einrichtung; es beinhaltete keine Pflanzen, Steine oder sonstigen Materialien, die dem Zierfisch als Ruhe- oder Rückzugsort hätten dienen können. Auch das Bodensubstrat fehlte, wodurch ihm die Suche nach Nahrung im Boden – das sogenannte «Gründeln» – verwehrt wurde. Dazu kommt, dass man von allen Seiten direkt ins Aquarium hineinsehen konnte, der Fisch also permanent zur Schau gestellt war.

Ex-Halterin muss 1700 Franken bezahlen

Bei der Kontrolle des Veterinäramts im vergangenen Juli wurde zudem festgestellt, dass der Wasserbewohner in den vorangehenden drei Monaten lediglich in einem kleinen runden Gefäss gehalten wurde, das bei weitem nicht den Mindestmassen für die Fischhaltung entsprach. Das Haustier war folglich dazu verdammt, sich im Kreis zu drehen. «Mit dieser Haltung wurde der Goldfisch klar in seiner Anpassungsfähigkeit überfordert und litt über Jahre unter diesem Zustand, was die Beschuldigte, welche sich nicht über die Haltungsvorschriften informiert hatte, in Kauf nahm», schlussfolgert die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland.