Hunde am häufigsten betroffen : Tierquälerei häufiger untersucht und bestraft

Im vergangenen Jahr wurden 1933 Straftaten an Tieren juristisch beurteilt. Die Stiftung für das Tier im Recht vermutet eine hohe Dunkelziffer.

2019 sind in der Schweiz 1933 Straftaten an Tieren juristisch beurteilt worden. Das sind 173 Fälle mehr als im Vorjahr. Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Hunde sind am meisten betroffen.