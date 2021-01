Peta protestierte, weil in der Serie Tiere misshandelt würden. In einem Brief schrieben die Tierschützer: «Die Serie zeigt genau, warum echte Hunde und andere Tiere nicht in Filme oder ins Fernsehen gehören und wie ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden für Einschaltquoten geopfert werden.» Die Tiere müssten gefährliche Stunts machen und sie seien unter Dauerstress.

Amazon dementiert die Vorwürfe

Welche Szenen in der Serie Peta mit diesen Worten anspricht? Nun – wohl jene, die nicht auf Amazon zu sehen waren, dafür aber auf Youtube. So ist in einem Video ein Wettbewerb in der Wildnis von Costa Rica zu sehen. Dort hatten sich die Teilnehmer samt ihrer Hunde an einer Steinwand abgeseilt. Die Hunde wirkten sichtlich gestresst. Manche knallten sogar gegen den Fels.